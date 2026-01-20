Mercato : Youssef En-Nesyri convoité par la Juventus Turin

L’international marocain Youssef En-Nesyri, attaquant vedette de Fenerbahçe, a refusé plusieurs offres en provenance de la Premier League lors du mercato hivernal en cours.

Selon le journaliste italien réputé Matteo Moretto, En-Nesyri a décliné des propositions d’Everton et de Nottingham Forest, préférant rejoindre un club aux ambitions plus élevées.

Cette position a orienté son intérêt vers la Serie A, où la Juventus apparaît comme le principal candidat pour s’attacher ses services, en plus d’un intérêt jugé sérieux de la part du champion d’Italie, Naples.

La même source précise que Fenerbahçe serait disposé à se séparer de l’attaquant marocain, non pas en raison de son niveau de performance, mais afin de dégager des liquidités et de libérer de la marge salariale en vue de boucler un transfert majeur, celui de l’international français N’Golo Kanté.