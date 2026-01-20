Des Marocains agressés au Sénégal après la finale ? L’ambassadeur du Maroc à Dakar fait le point

Après la diffusion de nombreuses informations sur la Toile, concernant des agressions supposées contre des Marocains résidant au Sénégal, Hassan Nassiri, ambassadeur du Maroc à Dakar, est intervenu pour faire le point sur la situation.

Dans une déclaration accordée à Le Site info, l’ambassadeur a assuré que ces allégations étaient totalement infondées, assurant qu’« il n’y a pas lieu de s’inquiéter ».

Il a précisé que le café attaqué, comme en témoigne une vidéo, a subi des dommages matériels importants, notamment des vitres brisées et des équipements endommagés, ainsi que le vol de cinq motos, dont deux appartenaient à des citoyens sénégalais.

L’ambassadeur a souligné qu’il reste en contact permanent avec la communauté marocaine qui a reçu les numéros de responsables et de consuls pour toute question ou urgence. « Nous avons un groupe WhatsApp avec les étudiants où nous communiquons régulièrement, et heureusement tout va bien », a-t-il ajouté.

Hassan Nassiri a ajouté que l’ambassade a suivi les événements sur place, s’est rendue au café touché, a rencontré les autorités sénégalaises et donné des instructions spécifiques aux Marocains, telles que la vigilance et la prudence.

Il a également confirmé que les étudiants poursuivent leurs études normalement et qu’«heureusement, aucun décès n’a été enregistré ». Et de souligner que les enquêtes de la police sénégalaise se poursuivent pour identifier les auteurs de l’attaque qui ont semé la peur chez la communauté marocaine.

À noter que la finale de la CAN 2025, opposant le Maroc au Sénégal, a été marquée par des incidents extra-sportifs, depuis le retrait temporaire des joueurs sénégalais en protestation contre un penalty en faveur du Maroc, jusqu’aux débordements dans les tribunes du stade Moulay Abdellah, provoqués par des supporters sénégalais, qui ont tenté de ternir l’image d’un match suivi dans le monde entier.

Rida Errahmani (avec N.M)