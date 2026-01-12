Mercato: Sofiane Boufal en route vers le Wydad ?

Le Wydad de Casablanca est tout proche de boucler ce qui pourrait être le gros coup du mercato hivernal.

Selon une source de Le Site info, le WAC est en négociations avancées pour s’attacher les services de Sofiane Boufal, libre de tout contrat. «Les discussions sont menées par Adil Hermach. Le joueur est prêt à rejoindre le club casablancais, notamment pour évoluer aux côtés de Hakim Ziyech et Nordin Amrabat», précise-t-on.

Le Wydad aurait ainsi pris une longueur d’avance sur son rival, le Raja de Casablanca, qui avait tenté de recruter Boufal juste après son départ de son ancien club.

Le WAC espère désormais finaliser rapidement le dossier Boufal avant la clôture du mercato hivernal, avec l’ambition de renforcer son secteur offensif et de consolider un effectif déjà jugé très compétitif.

