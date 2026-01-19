Polémique de la Panenka : Mendy défend Brahim Diaz

Edouard Mendy, gardien de but de la sélection sénégalaise, a confirmé qu’il avait décidé de ne pas plonger ni à droite ni à gauche au moment où le Marocain Brahim Díaz s’est présenté pour tirer le penalty sifflé par l’arbitre Jacques Ndala lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Dans des déclarations télévisées après le sacre de son équipe, Mendy a expliqué avoir choisi d’attendre et de ne pas se décider sur une direction précise.

« Je n’ai jamais pensé que Díaz allait tenter une panenka, mais j’ai laissé ouverte l’option d’un tir dans l’axe. Je suis resté très concentré, malgré la longue interruption du match. Finalement, j’ai capté le ballon et cela a constitué un tournant dans la rencontre », a-t-il ajouté.

Le portier sénégalais est également revenu sur la polémique entourant l’exécution du penalty et sur la question de savoir si Brahim Díaz avait volontairement tenté ce geste. Il a souligné que le coup de sifflet final n’était plus qu’à une minute, et que le joueur cherchait à offrir un titre que les Marocains attendaient depuis cinquante ans : « Comment aurait-il pu délibérément gâcher une telle occasion ?