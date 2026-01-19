Première officielle de Ziyech au Wydad : la date annoncée

Le Wydad Athletic Club est entré dans la dernière phase de préparation en vue de son prochain match face à Maniema, club de la République démocratique du Congo, prévu dimanche prochain dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine (CAF).

La rencontre se disputera le dimanche 25 janvier à 17h00, au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Elle marquera notamment la première apparition officielle de l’international marocain Hakim Ziyech sous le maillot du Wydad.

Le club casablancais a inscrit ses nouvelles recrues sur la liste africaine, sachant que la date limite d’enregistrement des joueurs est fixée au 31 janvier. Le match contre Maniema offrira ainsi l’occasion de découvrir plusieurs nouveaux éléments, parmi lesquels Aymane El Wafi, Nabil Khali, Hakim Ziyech, Naïm Biar et Wissam Ben Yedder.

Le Wydad a récemment effectué un stage de préparation au Qatar avant de reprendre les entraînements au complexe Mohammed Benjelloun, en attendant la finalisation des travaux de rénovation du complexe « Wellness » de Bouskoura.