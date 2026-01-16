Alain Giresse encense Walid Regragui avant la finale de la CAN

L’ancien sélectionneur du Sénégal, le Français Alain Giresse, s’est dit satisfait du travail accompli par Walid Regragui avec les Lions de l’Atlas lors de la Coupe d’Afrique des Nations, estimant que la finale face aux Lions de la Terranga constitue la meilleure conclusion possible pour cette compétition africaine et opposera les deux meilleures équipes du continent.

« C’est une très belle finale entre le Maroc et le Sénégal. Ce sont les deux meilleures sélections africaines. Nous avons la chance d’assister à cette affiche de haut niveau», a-t-il assuré dans une déclaration exclusive accordée à Le Site info Sport.

« Le Sénégal a parfaitement négocié son parcours jusqu’en finale. C’est une équipe de grande qualité, disposant d’un effectif riche, notamment sur le banc. Jusqu’à présent, le Sénégal a réalisé un parcours sans faute et arrive en finale face à un Maroc solide et en pleine confiance», a précisé Giresse.

Évoquant les performances de la sélection marocaine sous la houlette de Walid Regragui, le technicien a déclaré : « Je suis très heureux de ce que réalise Walid Regragui. Il ne faut pas oublier que j’ai été son premier entraîneur professionnel, à Toulouse. Quand on voit ce qu’il a déjà accompli, notamment lors de la Coupe du monde, en menant le Maroc jusqu’en demi-finale, on mesure l’ampleur du travail réalisé».

Et d’ajouter : « Regragui dispose d’une équipe forte et séduisante, qu’il gère intelligemment. Cela se reflète clairement dans ses choix, ses compositions et sa capacité à adopter le schéma tactique le plus approprié à chaque match. Les critiques qu’il a subies ont été très dures, mais heureusement, il est resté concentré sur son travail. Aujourd’hui, il conduit le Maroc en finale. Pour parfaire ce succès, il faudra remporter ce choc».

Pour rappel, la sélection nationale affrontera le Sénégal dimanche prochain à partir de 20h00, au stade Moulay Abdellah de Rabat, en finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Hamza El Amine (avec N.M.)