L’AS FAR s’envole pour l’Algérie ce mercredi

L’AS FAR s’envole ce mercredi pour l’Algérie pour affronter la JS Kabylie, samedi prochain, en marge de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Les Militaires rallieront l’Algérie en transitant par la Tunisie ce mercredi, avant d’y effectuer deux séances d’entraînement, dont une prévue vendredi sur la pelouse du stade qui abritera la rencontre.

L’AS FAR est à la recherche de son premier succès dans cette phase de groupes, après une défaite lors de la première journée face aux Young Africans, puis un match nul concédé à Rabat contre Al Ahly. La JS Kabylie traverse une situation similaire, ayant concédé un match nul face aux Young Africans avant de s’incliner contre Al Ahly. Le club algérien vise, lui aussi, sa première victoire dans cette phase de groupes.

H.M.