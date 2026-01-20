Hervé Renard n’est pas tendre avec Brahim Diaz

Dimanche soir, Brahim Diaz a manqué un penalty qui aurait pu offrir la CAN 2025 au Maroc, lors de la 94e minute de jeu. L’attaquant du Real Madrid a raté sa panenka, transformant le rêve de tout un peuple en un véritable cauchemar.

Si Diaz a tenu à présenter ses excuses après ce geste, la désillusion reste vive dans les esprits des supporters marocains.

Interrogé par Le Parisien, Hervé Renard n’a pas manqué de fustiger le joueur. « On a le droit de rater un penalty, mais dans un tel contexte, je suis catégorique et je n’ai aucune complaisance. C’est un manque de respect pour tout un pays et tout un peuple en quête d’un succès depuis 50 ans », a déclaré le sélectionneur de l’Arabie saoudite.

Et d’ajouter : « Toutes proportions gardées, j’ai d’ailleurs vécu la même chose à la Coupe arabe face au Maroc, en décembre dernier. L’un de mes joueurs, Abdullah Al-Hamdan, a totalement raté sa panenka. Je lui ai demandé de m’accompagner ensuite en conférence de presse et de présenter ses excuses».

Après la défaite du Maroc face au Sénégal, en finale de la CAN 2025, Brahim Diaz s’est fendu d’un long message sur son compte Instagram pour s’exprimer sur cet échec.

«Mon âme me fait mal. J’ai rêvé de ce titre grâce à tout l’amour que vous m’avez offert, à chaque message, à chaque geste de soutien qui m’a fait sentir que je n’étais pas seul. J’ai combattu avec tout ce que j’avais, avant tout avec mon cœur», a écrit le joueur qui a raté un penalty avant le coup de sifflet final.

«J’ai échoué hier, et j’en assume l’entière responsabilité. Je vous présente mes excuses du fond du cœur. Il me sera difficile de me relever, car cette blessure ne guérit pas facilement, mais j’essaierai. Non pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi, et pour tous ceux qui ont souffert avec moi», a confié Brahim Diaz.

Et de souligner : «Je continuerai à avancer jusqu’au jour où je pourrai vous rendre tout cet amour et être une fierté pour le peuple marocain». Le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations-2025, en s’imposant face au Maroc (1-0), dimanche au Stade Prince Moulay Abdellah.

Rappelons que le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations-2025, en s’imposant face au Maroc (1-0), dimanche au Stade Prince Moulay Abdellah.

N.M.