Achraf Hakimi reprend les entraînements (VIDEO)

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a qualifié vendredi de « bonne nouvelle » la reprise des entrainements par l’international marocain et latéral droit du club parisien, Achraf Hakimi.

« C’est une bonne nouvelle quand un joueur revient. C’est le début de sa récupération », a déclaré le coach espagnol en conférence de presse avant le match contre Rennes samedi en Ligue 1.

Il a indiqué que le capitaine des Lions de l’Atlas va rejoindre le PSG après la participation à la Coupe d’Afrique des nations 2025 prévue au Maroc, à partir du 21 décembre.

D’après des images diffusées par le club, le défenseur marocain a repris les séances d’entrainement sans gêne apparente, un mois après avoir subi une grave entorse à une cheville lors de la rencontre face au Bayern en Ligue des Champions.

Ces images datant de jeudi montrent Hakimi, sacré récemment Ballon d’or africain, en train de courir en marge d’une séance en groupe de ses coéquipiers au Paris Saint-Germain.

Pour la prochaine CAN prévue au Maroc, les Lions de l’Atlas affronteront les Comores, le Mali et la Zambie en phase de poules, respectivement les 21, 26 et 29 décembre

S.L.