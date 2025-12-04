Mondial 2026: le meilleur et le pire tirage pour le Maroc

Les Lions de l’Atlas vont connaître ce vendredi leurs trois adversaires de la phase de poules de la Coupe du monde 2026.

Les 48 équipes participant au Mondial sont réparties en quatre chapeaux, qui correspondent à leur classement FIFA. Le Maroc, premier pays arabe et africain à atteindre le stade des demi-finales de la Coupe du monde en 2022, figure dans un chapeau 2 particulièrement relevé aux côtés de nations telles que la Croatie, la Colombie, l’Uruguay, le Japon ou encore le Sénégal.

Selon les modalités de la FIFA, les quatre premières équipes au classement mondial, l’Espagne, l’Argentine, la France et l’Angleterre, sont toutes placées dans le premier chapeau avec les trois pays hôtes, et elles ne pourront pas se rencontrer avant les demi-finales si elles terminent premières de leurs groupes.

Le tirage au sort commencera avec les 12 équipes du chapeau 1, toutes réparties dans les groupes de A à L. La procédure se poursuivra ensuite avec les chapeaux 2, 3 et 4, dans cet ordre.

Si le tirage au sort détermine l’identité des équipes qui s’affronteront durant la phase de groupes, le calendrier des matchs mis à jour, comprenant notamment les stades et les horaires des coups d’envoi, sera confirmé le samedi 6 décembre, a fait savoir la FIFA.

« La procédure de programmation des matchs qui fait suite au tirage au sort vise à offrir les meilleures conditions possibles à toutes les équipes mais aussi, autant que faire se peut, à permettre aux supporters du monde entier de suivre en direct les rencontres de leurs favoris malgré les différents fuseaux horaires », ajoute la FIFA.

Comme lors des éditions précédentes, des contraintes géographiques s’appliqueront : un seul représentant par confédération pourra figurer dans chaque groupe, à l’exception de l’UEFA, qui comptera 16 équipes et pourra donc être représentée par deux sélections par groupe. Chaque groupe devra néanmoins comporter au moins une équipe européenne.

Pour garantir l’équilibre sportif, les quatre meilleures équipes du classement mondial feront l’objet d’une répartition particulière entre les deux tableaux menant aux demi-finales. L’Espagne (1re) et l’Argentine (2e) seront placées dans des tableaux opposés, tout comme la France (3e) et l’Angleterre (4e), afin d’éviter toute confrontation avant la finale, sous réserve qu’elles terminent en tête de leur groupe.

Voici la composition des chapeaux :

Chapeau 1 : France, Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie

Chapeau 3 : Arabie Saoudite, Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud

Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs des barrages intercontinentaux 1 et 2.

Meilleur tirage pour les Lions de l’Atlas:

Maroc

Canada

Qatar

Curaçao

Pire tirage :

Maroc

Espagne

Norvège

Italie (Barrages)