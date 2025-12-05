Mondial 2026 : Fouzi Lekjaa n’assistera pas au tirage au sort

Fouzi Lekjaa sera absent ce jeudi lors de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Selon le quotidien Assabah, le président de la Fédération royale marocaine de football a été contraint d’annuler son déplacement en raison d’un imprévu de dernière minute, alors qu’il avait initialement confirmé sa présence.

En revanche, le sélectionneur national, Walid Regragui, représentera le Maroc lors de l’événement, accompagné de plusieurs responsables de la Fédération.

La cérémonie, prévue à partir de 12H00 heure locale (18H00 GMT+1), se déroulera au prestigieux Kennedy Center de Washington en présence du président américain Donald Trump, de chefs d’Etats et de gouvernement, ainsi que des représentants des Fédérations de football des pays qualifiés.

Les 48 équipes participant au Mondial sont réparties en quatre chapeaux, qui correspondent à leur classement FIFA. Le Maroc, premier pays arabe et africain à atteindre le stade des demi-finales de la Coupe du monde en 2022, figure dans un chapeau 2 particulièrement relevé aux côtés de nations telles que la Croatie, la Colombie, l’Uruguay, le Japon ou encore le Sénégal.