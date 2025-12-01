Raja : Yahia Attiat-Allah pour remplacer Youssef Belammari ?

Le nom de Yahia Attiat-Allah, a été lié au Raja Casablanca ces dernières heures, le club souhaitant recruter l’ancien joueur du Wydad afin de compenser le départ annoncé du latéral Youssef Belammari.

Une source contactée par le Site Info a confirmé ces informations, précisant qu’Attiat-Allah figure bien parmi les options étudiées par le Raja. Il reste l’un des meilleurs latéraux gauches marocains, mais parler d’un accord final ou d’un transfert conclu est encore prématuré.

La même source poursuit en indiquant qu’Attiat-Allah souhaite lui aussi se séparer du club russe de Sotchi, tandis que celui-ci tient à le conserver, préférant vendre son contrat pour obtenir une indemnité de transfert.

De son côté, le Wydad Casablanca a également ouvert des discussions avec Attiat-Allah, désireux de recruter un latéral gauche capable de concurrencer Ayoub Bouchta. Le fait que le joueur ait déjà porté le maillot du club rend la concurrence pour ses services encore plus forte, et l’issue du dossier reste très incertaine.

En parallèle, l’intérêt du Raja pour un latéral gauche s’explique par le refus de Youssef Belammari de prolonger son contrat, d’autant plus qu’il est convoité à l’étranger, notamment par le club égyptien Al Ahly.