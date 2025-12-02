La presse espagnole encense Azzedine Ounahi

Le magicien marocain Azzedine Ounahi continue de s’affirmer comme l’une des grandes révélations de la Liga cette saison, marquant les esprits par son influence grandissante sur le jeu, écrit mardi le quotidien barcelonais La Vanguardia.

Le milieu de terrain du Girona FC séduit par son intelligence de jeu et sa technique raffinée, au point d’attirer l’intérêt de plusieurs cadors européens, souligne le journal.

La publication met en avant le dernier chef-d’œuvre de l’international marocain : un somptueux « golazo » inscrit face au Real Madrid, lors du match nul de dimanche au stade Montilivi.

« Ounahi semble flotter balle au pied, combinant finesse technique et volume de jeu, sans jamais ménager ses efforts », relève La Vanguardia, saluant la constance et la maturité du joueur de 25 ans.

Issu d’une famille passionnée de football, Ounahi touche ses premiers ballons dès l’âge de cinq ans avant de rejoindre le Raja de Casablanca. Il poursuit ensuite sa formation à l’Académie Mohammed VI de Football, puis s’envole à 18 ans vers le RC Strasbourg, rappelle le journal espagnol.

Le Marocain gravit progressivement les échelons, passant par l’US Avranches puis le SCO Angers, où il s’impose comme l’un des milieux les plus prometteurs de Ligue 1.

Révélation mondiale au Qatar lors de la Coupe du monde 2022, il émerveille alors le public par ses prestations de haut niveau sous les couleurs de l’équipe nationale. Il signe ensuite à l’Olympique de Marseille, avant un prêt concluant au Panathinaïkos, puis son transfert à Girona.

En Catalogne, il a trouvé un cadre idéal pour s’épanouir pleinement. « Ounahi possède une qualité évidente et une âme de leader », affirme le directeur sportif du Girona FC, Quique Cárcel, cité par La Vanguardia.

Si son jeu respire la créativité et l’audace, son comportement se distingue aussi par sa discipline, sa sérénité et ses valeurs en dehors du terrain, souligne le quotidien.

Ounahi apparaît comme l’un des artisans majeurs du remarquable début de saison du Girona FC. Ses performances le placent déjà dans le radar de plusieurs grands clubs, dont le FC Barcelone et le Real Madrid, conclut le journal.