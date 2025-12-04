Maroc-Oman: où et quand voir le match ? (Coupe Arabe)

L’équipe nationale A’ de football affrontera le Sultanat d’Oman, vendredi au stade de la Cité de l’éducation à Al Rayyan, en match de la 2e journée du groupe B de la Coupe arabe (Qatar 2025), avec une qualification aux quarts de finale en ligne de mire.

Les Lions de l’Atlas ambitionnent de poursuivre leur belle entame de la compétition après leur victoire convaincante en première journée face aux Comores sur le score de 3 buts à 1.

La tâche ne sera pas facile pour les coéquipiers de Mohammed Rabie Harimat face à une équipe omanaise qui jouera toutes ses cartes pour maintenir ses chances de qualification, d’autant plus qu’elle a débuté son parcours par une défaite contre son homologue saoudienne par 2 buts à 1.

Sur le papier, le Maroc, qui aligne un effectif expérimenté dans ce genre de compétitions, part favori.

A cet égard, le joueur Walid El Karti avait indiqué à la presse en marge de la séance d’entraînement d’avant match que la victoire contre les Comores a permis aux joueurs de l’équipe nationale d’intégrer rapidement la compétition, ajoutant que le premier match est crucial dans chaque compétition, ainsi que la victoire qui booste le moral de l’effectif pour aller loin dans la compétition.

De son côté, Mohamed Rabie Hrimat a souligné que les lacunes apparues en seconde période contre les Comores seront rectifiées pour s’assurer de poursuivre un bon parcours de l’équipe nationale lors de cette coupe, soulignant que les joueurs sont déterminés à remporter ce match et assurer leur qualification dès la 2e journée.

Par ailleurs, l’entraineur de l’équipe du sultanat d’Oman, le portugais Carlos Queiroz est conscient que seule une victoire est susceptible de permettre à son équipe de poursuivre son parcours, ce qui rend le match contre les Lions de l’Atlas comme une finale précoce pour le Sultanat d’Oman.

Le Maroc occupe la première place au classement du groupe B avec 3 unités après sa victoire contre les Comores (3-1), tandis que le Sultanat d’Oman est dernier (0 pt) suite à sa défaite face à l’Arabie saoudite en première journée (1-2).

Le match sera officié par l’arbitre paraguayen Juan Gabriel Benítez, qui sera assisté par ses compatriotes Eduardo Cardozo et Milciades Saldivar.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 15h30. Elle sera retransmise sur Al Kass One.

