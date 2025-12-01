Sport
Mondial Futsal : Maroc-Espagne en 1/4 de finale, heure et chaîne de diffusion
La sélection marocaine de futsal affronte l’Espagne ce lundi, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du monde de futsal. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 13h30 (heure marocaine). Le match sera diffusé en direct sur la plateforme FIFA+.
Lors du match précédent, les Lionnes avaient battu la Pologne (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Jasmine Demraoui à la 29ᵉ minute.
Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine de futsal, Adil Sayeh, a assuré être déterminé à poursuivre les efforts afin d’aller « le plus loin possible dans la compétition » et d’offrir davantage de moments de joie au public marocain.