WAC : Hakim Ziyech disputera bientôt sa première rencontre

A la Une

Hakim Ziyech s’apprête à disputer son premier match avec le Wydad de Casablanca, qu’il a rejoint récemment dans le cadre d’un transfert libre.

Selon une source contactée par Le Site info, Ziyech devrait participer aux prochaines rencontres amicales du Wydad, ce qui permettra à l’entraîneur Mohamed Amine Benhachem d’évaluer son niveau. En effet, le joueur n’a plus disputé de rencontres officielles depuis son départ d’Al Duhail, en juin dernier.

«La participation du joueur à ces matches amicaux lui offrira du temps de jeu. Au cours des dernières semaines, Ziyech s’est régulièrement entraîné avec le Wydad, au grand bonheur des supporters, impatients de voir le joueur disputer ses premières rencontres sous le maillot du WAC », précise-t-on.

H.M.