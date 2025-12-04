Sport

VIDEO : Achraf Hakimi a repris l’entraînement avec le PSG

Rédaction M4 décembre 2025 - 15:09

Bonne nouvelles pour le sélectionneur national Walid Regragui. Achraf Hakimi a fait son retour à l’entraînement avec le PSG. Sa reprise laisse entrevoir sa disponibilité pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, un soulagement pour le groupe qui pourra compter sur son latéral droit talentueux, sacré ballon d’or africain le mois dernier et 6e au classement général du Ballon d’or France Football.

 

