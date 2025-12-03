Hakim Ziyech prépare son come-back

Hakim Ziyech suit un programme spécial d’entraînement pendant cette la longue trêve qui se poursuit jusqu’au terme de la CAN, le 18 janvier prochain, afin de retrouver le terrain.

Contrairement à ses coéquipiers qui ont disputé les dernières rencontres en Botola et en Coupe de la CAF, l’international marocain ne bénéficiera pas d’une longue période de repos. Il poursuit en effet des séances individuelles encadrées par un programme visant à lui permettre de récupérer pleinement sa condition physique.

L’ancien joueur d’Al-Duhail n’a plus disputé le moindre match officiel depuis le mois de mai dernier. Resté sans club durant la première partie de la saison, il a finalement paraphé un contrat avec le Wydad de Casablanca il y a quelques semaines.

L’entraîneur Mohammed Amine Benhachem compte intégrer Ziyech aux matchs amicaux programmés durant cette trêve internationale afin de le préparer au mieux pour son retour sur les terrains à partir de la fin janvier.

R.Z