Rabat : la Fondation Real Madrid inaugure son programme éducatif de football

La Fondation du Real Madrid a inauguré, jeudi à l’American School Rabat, son programme éducatif de football au Maroc.

Le lancement de ce programme, en partenariat avec Play Makers, une institution marocaine spécialisée dans l’éducation par le sport, intervient dans le cadre de la dynamique nationale soutenant la promotion de la jeunesse et encourageant la participation sportive en parfaite adéquation avec la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui place la jeunesse et le développement sportif au cœur des priorités stratégiques.

Cette initiative majeure reflète un engagement commun des deux institutions en faveur de l’éducation sportive de la jeunesse et dépasse largement le cadre sportif en utilisant le langage universel du football pour transmettre aux jeunes générations marocaines des compétences essentielles et des valeurs fondamentales.

Intervenant à cette occasion, le président de la Fondation Real Madrid, Julio Gonzalez Ronco a indiqué que le programme ne vise pas à former des joueurs professionnels mais à préparer des citoyens actifs, capables de prendre des décisions, de coopérer, de soutenir les autres et de développer leur confiance en soi.

Il a ajouté que la Fondation Real Madrid utilise le sport comme levier d’éducation et un moyen d’inculquer les principes de respect, de travail d’équipe, de solidarité et d’espoir, soulignant que la sélection des bénéficiaires ne repose pas sur le talent mais sur le désir d’apprendre, de se développer et de vivre en harmonie avec les autres.

Pour leur part, Maroua Jrairi et Hamza Megzari, co-fondateurs de Play Makers, ont indiqué que le lancement du programme à Rabat marque le premier pas d’une large vision nationale qui ambitionne à étendre ce modèle à tous les jeunes du Royaume, conformément aux priorités du Maroc en matière d’investissement dans la jeunesse et l’éducation structurée.

Ils ont relevé que cette initiative va bien au-delà d’un simple programme de football, mais offre un véritable environnement éducatif axé sur l’enseignement des valeurs du sport, du respect et de la participation, affirmant que les enfants participants bénéficient de cours qui leur permettent de développer leur personnalité, de renforcer leur confiance en soi et d’acquérir le sens des responsabilités.

Le chef de mission adjoint à l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, Benjamin Ziff a, de son côté, mis en avant l’importance de lancer le programme à l’American School Rabat, notant que les sept valeurs du programme, à savoir la motivation, le travail d’équipe, l’autonomie, la santé, l’égalité, le respect et l’estime de soi, « ne sont pas simplement des principes sportifs ou des objectifs académiques, mais des compétences de vie essentielles qui constituent un élément fondamental tant pour l’American School Rabat que pour la Fondation Real Madrid ».

Il a fait remarquer que ce partenariat ne se limite pas au sport lui-même, mais est également lié aux principes de la formation de la personnalité intégrée au programme éducatif de l’établissement, qui reflètent des valeurs permettant aux jeunes de s’épanouir et de se développer en tant qu’athlètes, étudiants et êtres humains.

Le Programme Éducatif de Football (EFP) est une initiative annuelle de la Fondation Real Madrid qui offre une expérience d’entraînement de haute qualité, fondée sur les valeurs, où les enfants et les jeunes apprennent à travers de vraies situations de jeu dans un environnement inclusif et éducatif.