Fenerbahçe envisage de se séparer d’En-Nesyri

Le club turc de Fenerbahçe envisagerait de se séparer de l’attaquant international marocain Youssef En-Nesyri dans les prochains mois et a déjà entamé la recherche de renforts offensifs.

Selon plusieurs médias turcs, notamment le journal Takvim, la direction de Fenerbahçe a commencé à chercher un nouvel attaquant et ne s’opposerait pas à un départ d’En-Nesyri lors du prochain mercato hivernal.

La même source indique qu’En-Nesyri n’a marqué aucun but lors des sept “derbys” disputés face à Galatasaray, ni délivré la moindre passe décisive, ce qui pousse le club à envisager son départ.

L’international marocain a inscrit 8 buts en 23 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, après avoir terminé meilleur buteur de l’équipe la saison dernière.

Le site turc Fanatik révèle que l’AC Milan et l’AS Rome sont intéressés par le joueur, dont le contrat avec Fenerbahçe court jusqu’en juin 2029.