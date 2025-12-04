Bilal El Khannouss pourrait retourner en Premier League

Bilal El Khannouss aurait reçu une offre de 27 millions de dirhams pour un retour en Premier League.

Selon le site britannique TeamTalk, un club anglais souhaite s’attacher les services du joueur marocain, actuellement prêté par Leicester City au club allemand de Stuttgart.

Le média précise également que Bilal El Khannouss, auteur de bonnes prestations en Bundesliga, vise un retour rapide en Premier League dès la fin de son prêt, prévu à l’issue de la saison en cours. « Des sources proches du joueur ont confirmé sa volonté de retrouver l’élite anglaise, affirmant que l’aventure du jeune international marocain de 21 ans en Premier League est loin d’être terminée »; précise-t-on.

A noter qu’El Khannous a disputé 17 matchs avec Stuttgart toutes compétitions confondues, inscrivant cinq buts et délivrant quatre passes décisives.

H.M.