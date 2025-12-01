Le superbe but d’Azeddine Ounahi contre le Real Madrid (VIDÉO)

Grâce à une frappe limpide de l’international marocain Azzedine Ounahi, Gérone a contraint le Real Madrid à un troisième match nul consécutif en Liga (1-1), dimanche, un résultat qui permet au FC Barcelone de s’installer en tête du championnat espagnol.

Menés en début de seconde période, les Madrilènes ont égalisé sur un penalty obtenu par Vinicius Junior et transformé par Kylian Mbappé à la 67e minute, sans toutefois réussir à inverser le score malgré une domination territoriale.

Déjà tenus en échec à Vallecas (0-0) puis à Elche (2-2), les Merengue (2e, 33 points) laissent le FC Barcelone (1er, 34 points), victorieux samedi face à Alavés (2-1), reprendre les commandes de la Liga avec un point d’avance.