Coupe Arabe: le Maroc et Oman ne se départagent pas

A la Une

La sélection marocaine A’ de football a fait match nul blanc (0-0) avec l’équipe du Sultanat d’Oman, en match de la 2e journée du groupe B de la Coupe arabe, vendredi au stade de la Cité de l’éducation à Al Rayyan (Doha).

Les Lions de l’Atlas, qui ont entamé le championnat par une victoire face aux Comores sur le score de 3 buts à 1, mardi dernier, portent leur actif à quarte points.

L’autre match de ce groupe oppose en soirée l’Arabie Saoudite à la sélection comorienne.

S.L.