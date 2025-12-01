Lamine Yamal explique pourquoi il a choisi l’Espagne plutôt que le Maroc

La star marocaine Lamine Yamal est revenue sur la question de son choix de sélection entre le Maroc et l’Espagne, affirmant que le fait d’avoir opté pour la Roja ne diminue en rien son amour et son attachement pour le Maroc.

Dans une interview accordée à la chaîne CBS News, Yamal a expliqué les raisons qui l’ont poussé à choisir l’Espagne plutôt que le Maroc, soulignant que sa décision avait été longuement réfléchie.

Le joueur du FC Barcelone a déclaré : « Au fond de moi, je pensais à jouer pour le Maroc. À ce moment-là, la sélection marocaine venait d’atteindre les demi-finales de la Coupe du monde. Mais au moment de faire mon choix, je n’ai pas hésité. Avec tout l’amour et le respect que j’ai pour le Maroc, j’ai toujours voulu jouer l’Euro et évoluer en Europe… Je pense que le football européen est davantage suivi, et je le considère comme le plus proche du très haut niveau international».

Yamal conclut : «Dieu merci, j’ai réalisé ce rêve. Et cela me rapproche aussi d’une participation à la Coupe du monde, avec plus de chances de la gagner. Je garderai toujours de l’amour pour le Maroc, c’est aussi mon pays. Mais j’ai grandi en Espagne, et je ressens aussi que c’est mon pays. »