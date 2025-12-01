Tirage au sort du Mondial 2026 : Walid Regragui s’envole pour les Etats-Unis

Walid Regragui s’apprête à se rendre aux États-Unis jeudi prochain pour assister au tirage au sort de la Coupe du monde 2026, prévu le lendemain dans l’État du New Jersey.

Le sélectionneur national a été convié à cette cérémonie, tout comme l’ensemble des entraîneurs des sélections déjà qualifiées pour le Mondial qui se tiendra l’été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La présence de Fouzi Lekjaa, le président de la FRMF, n’a pas encore été confirmée. En revanche, plusieurs responsables fédéraux accompagneront le sélectionneur national.

Selon le classement qui sera adopté pour le tirage, le Maroc figurera dans le chapeau 2, aux côtés notamment de la Croatie, de la Colombie, de l’Uruguay, de la Suisse, du Sénégal, du Japon, de la Corée du Sud, de l’Iran, de l’Autriche, de l’Équateur et de l’Australie.

