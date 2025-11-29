Sport
Coupa arabe: le calendrier des matchs du Maroc

Rédaction N29 novembre 2025 - 11:54

La sélection marocaine A’ participera à la Coupe arabe de football qui se tiendra du 1er au 18 décembre au Qatar.

Voici le calendrier des matchs de la phase des groupes des protégés de Tarik Sektioui, logés dans le Groupe B :

Mardi 02 décembre 2025 :

Maroc – Comores (13H00, Khalifa International Stadium)

Vendredi 05 décembre 2025 :

Maroc – Oman (15H30, Education City Stadium)

Lundi 08 décembre 2025 :

Maroc – Arabie Saoudite (18H00, Lusail Stadium).

S.L.



