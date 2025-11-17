Nouveau Renault Austral E-Tech 200 ch : le SUV gagne en confort et en efficience

Renault dévoile une évolution majeure de son SUV compact hybride. nouveau Austral E-Tech 200 ch arrive avec un design retravaillé, une meilleure insonorisation et un confort de conduite optimisé. Un renouveau assumé pour renforcer la présence de la marque dans le segment C, aujourd’hui dominé par l’hybridation.

Renault signe le retour de son SUV hybride compact avec une évolution qui ne cherche pas à rompre avec le passé, mais à l’affiner en profondeur. nouveau Renault Austral E-Tech 200 ch se présente comme une montée en gamme mesurée : plus silencieux, plus confortable et plus cohérent dans son expression stylistique. Cette actualisation s’inscrit dans un contexte où le segment C hybride s’impose comme l’un des terrains les plus stratégiques du marché marocain, et Renault entend y renforcer clairement sa présence.

Le design extérieur constitue l’un des marqueurs visibles de cette mise à jour. La face avant adopte une nouvelle calandre aux reliefs géométriques, accompagnée d’une signature lumineuse inspirée du tangram, désormais commune aux derniers modèles de la marque comme Rafale et Espace. L’arrière gagne en présence grâce à des feux plus sculptés, ce qui permet au véhicule d’affirmer une identité plus raffinée. Dans sa finition Esprit Alpine, nouveau Renault Austral E-Tech 200 ch assume une allure plus sportive, jouant sur des matières et des lignes qui accentuent sa stature sans chercher l’excès.

L’une des évolutions les plus significatives concerne l’ambiance à bord. Renault a travaillé l’insonorisation de manière ciblée afin de réduire le niveau sonore, particulièrement en vitesse stabilisée, pour donner une sensation de conduite plus apaisée. Le confort des sièges a été revu pour mieux soutenir le corps sur les longs trajets, tandis que certains éléments de commande ont été repositionnés pour faciliter les mouvements naturels du conducteur. La suspension bénéficie également d’un nouvel équilibre, offrant une perception plus douce des irrégularités de la route et une tenue mieux maîtrisée.

Sur le plan mécanique, le système hybride repose toujours sur l’association du moteur essence 1,2 L et de deux moteurs électriques, pour une puissance totale de 200 ch. Ce qui change, c’est la manière dont cette puissance est délivrée. La boîte automatique multimode, déjà appréciée pour sa sobriété, a été recalibrée pour offrir des transitions plus souples, notamment dans les trajets urbains. La consommation annoncée

demeure l’un des atouts du modèle, avec une valeur théorique de 4,7 litres aux 100 kilomètres et des résultats réels proches de 5,2 litres lors de l’essai, soit une performance cohérente pour un SUV familial hybride.

Sur le marché marocain, nouveau Renault Austral E-Tech 200 ch se positionne clairement comme une offre pour conducteurs en quête d’un modèle hybride à la fois sobre, technologique et polyvalent. La modularité de l’habitacle, la capacité du coffre et l’intégration du système OpenR avec ses deux grands écrans illustrent une volonté de proposer un véhicule pratique au quotidien, sans renoncer à une expérience de conduite moderne. Avec un réseau de distribution dense et une tarification étudiée — 342.000 DH pour la finition Techno et 376.000 DH pour la finition Esprit Alpine — Renault marque son territoire et affiche l’ambition de s’installer parmi les références du segment.

nouveau Renault Austral E-Tech 200 ch ne cherche pas à séduire par l’effet d’annonce, mais par l’amélioration concrète de l’expérience utilisateur. Moins de bruit, plus de douceur, une esthétique repensée et une hybridation maîtrisée : l’équation repose sur la cohérence plutôt que la démonstration. Reste désormais à observer la réponse du marché, dans un paysage où l’efficience et le confort sont des critères décisifs.