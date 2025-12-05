Tirage du Mondial 2026 : les Américains souhaitent éviter le Maroc

Les deux anciens internationaux américains, Alexi Lalas et Landon Donovan, ont affirmé qu’ils ne souhaitent pas affronter la sélection marocaine lors de la Coupe du Monde 2026.

Dans des déclarations à la chaîne locale « Fox Soccer », les deux ex-joueurs ont estimé qu’il serait préférable d’éviter les Lions de l’Atlas, considérés comme une équipe forte et en pleine ascension.

Alexi Lalas, ancien défenseur de l’équipe américaine et participant au Mondial 1994, a déclaré que le seul adversaire qu’il espère éviter lors du tirage au sort, prévu ce vendredi soir, est le Maroc.

Il a poursuivi : « Ils progressent très rapidement et offrent un jeu de grande qualité. Bien sûr, je ne souhaite pas que notre sélection tombe face à un tel adversaire ».

De son côté, Landon Donovan a souligné que le Maroc a connu un développement considérable ces dernières années, non seulement au niveau de l’équipe A, mais aussi dans les catégories de jeunes. Il a ajouté : « S’il vous plaît, nous ne voulons pas affronter le Maroc ».

Le tirage au sort du Mondial 2026 se tient ce vendredi à 18h (heure marocaine) à Washington, où seront dévoilées les affiches des 12 groupes de cette première édition à 48 équipes.