CAN 2025 : bonne nouvelle pour les Marocains du Royaume-Uni

La Confédération Africaine de Football (CAF) et la chaine de télévision britannique Channel 4 viennent de conclure un accord permettant de diffuser gratuitement au Royaume-Uni la totalité des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

L’accord, qualifié d’« historique », fera de Channel 4 le diffuseur exclusif des matches de la Coupe d’Afrique des Nations en Grande-Bretagne. C’est la première fois que le tournoi sera disponible gratuitement au Royaume-Uni. La CAN 2025 débutera le dimanche 21 décembre avec la participation de 24 équipes nationales qui disputeront 52 matchs dans neuf stades marocains.

En vertu de l’accord entre la CAF et Channel 4, tous les matchs seront diffusés en direct sur le réseau de la chaine, notamment Channel 4, E4, 4Seven, Streaming et la chaîne YouTube Channel 4 Sport. Cité par les médias britanniques, le Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a souligné que l’accord entre la CAF et Channel 4 « est historique à bien des égards ».

Il garantit que la CAN 2025 entrera pour la première fois dans chaque foyer du Royaume-Uni, a-t-il ajouté. L’accord confirme aussi la position de la CAN comme l’un des événements majeurs et les plus convoités du football mondial, a poursuivi le responsable, se réjouissant du partenariat fructueux avec Channel 4.

Pour sa part, Pete Andrews, Directeur des sports à Channel 4, a indiqué que la diffusion en exclusivité des matchs de la CAN 2025 sur la télévision gratuite au Royaume-Uni pour la première fois est une opportunité exceptionnelle pour Channel 4.

La CAN 2025 suscite un vif intérêt au Royaume-Uni, la compétition mettant en vedette de nombreuses stars de la Premier League anglaise, dont le Marocain Noussair Mazraoui, star du Manchester United.