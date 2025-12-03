Deux géants italiens sous le charme de Youssef En-Nesyri

Plusieurs clubs italiens souhaitent s’attacher les services de Youssef En-Nesyri lors du prochain mercato hivernal.

Selon le journal turc Fanatik, l’AC Milan et de l’AS Rome, tous deux en quête de renforts offensifs pour la seconde partie de la saison, veulent enrôler l’attaquant.

« Milan et Rome ont inscrit le nom d’En-Nesyri sur une short-list de joueurs suivis de près avant de formuler d’éventuelles offres officielles dès l’ouverture du marché hivernal », précise-t-on.

La direction de Fenerbahçe n’exclut pas, ajoute Fanatik, d’étudier les propositions qui pourraient parvenir pour En-Nesyri, d’autant plus que son départ permettrait au club turc de dégager des ressources financières en vue de renforcer son effectif.

