CAN 2025 : l’Afrique du Sud premier pays à dévoiler sa liste

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Afrique du Sud a été le premier pays à dévoiler la liste finale de ses 25 joueurs retenus pour disputer les phases finales de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2025, organisée du 21 décembre au 18 janvier au Maroc, avec une nette prédominance des joueurs évoluant dans le championnat local.

Le technicien belge Hugo Broos, sélectionneur des Bafana Bafana, a annoncé la liste des joueurs retenus avant son départ à Washington « pour assister cette semaine au tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 », indique la Fédération sud-africaine de football sur son site officiel.

Outre les 25 joueurs sélectionnés, la liste finale comprend trois réservistes, en l’occurrence Mduduzi Shabalala, Iqraam Rayners et Thabo Moloisane, qui rejoindront l’équipe pour commencer les préparatifs du tournois continental, dans les prochains jours, à Pretoria.

« Il est très important que nous ayons des joueurs qui savent que, si quelque chose arrive — blessures ou autre — nous pouvons compter sur eux. Nous leur demanderons de rester en forme, de s’entraîner et de maintenir une bonne condition physique, car si un imprévu survient, nous serons prêts. C’est pour cela que j’ai sélectionné ces joueurs et que je les garde en réserve », a déclaré M. Broos.

L’Afrique du Sud, qui a organisé et gagné la CAN 1996, est tirée dans le groupe B du prochain tournoi et devra affronter l’Égypte (sept fois championne d’Afrique), l’Angola et le Zimbabwe. Les Bafafna Bafana joueront leur premier match contre l’Angola le 22 décembre 2025.

Galvanisée par une qualification in extremis au Mondial 2026, l’équipe sud-africaine met les bouchées doubles pour disputer la prochaine CAN, avec un seul objectif : le podium.

« J’espère vraiment qu’en décembre, lors de la CAN, nous ferons aussi bien que la dernière fois, voire mieux », avait déclaré Hugo Broos, suite à la qualification dans la douleur de son équipe au Mondial 2026.

Lors de la CAN 2024 en Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud avait remporté la petite finale du tournoi et s’est classée troisième de la compétition, en battant les Léopards congolais (0-0, 6-5 aux tirs au but), à l’issue d’un match sans panache.

Arrivée à la première place dans le Groupe K des éliminatoires, l’Afrique du Sud aligne, pour l’édition 2025 de la CAN, les gardiens Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele FC) et Sipho Chaine (Orlando Pirates).

La défense est composée de Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Thabang Matuludi (Polokwane City), Tylon Smith (Queens Park Rangers), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirtaes), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Khulumani Ndamane (TS Galaxy), Siyabonga Ngezana (FCSB), Samukelo Kabini (Molde FK) et Mbekezeli Mbokazi (Orlando Pirates).

Le milieu de terrain est confié à Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Bathusi Aubaas (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates) et Siphephelo Sithole (CD Tondela).

S’agissant de l’attaque, elle sera assurée par Oswin Appollis (Orlando Pirates), Mohau Nkota (El Ettifaq), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley FC), Sipho Mbule (Orlando Pirates), Elias Mokwana (Al Hazem), Shandre Campbell (Club Brugge) et Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates).

S.L.