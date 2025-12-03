Fouzi Lekjaa : « La CAN 2025 sera un succès pour toute l’Afrique »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a affirmé, mercredi à Salé, que « le succès du Maroc dans l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations ne sera pas seulement celui du Royaume, mais un succès pour toute l’Afrique ».

Lors d’une rencontre tenue au Complexe Mohammed VI de football avec les ambassadeurs africains accrédités au Maroc, en présence de représentants du ministère de l’Intérieur et des autorités compétentes, Lekjaa, président du Comité d’organisation local de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), a présenté un exposé exhaustif sur les préparatifs de la CAN 2025, soulignant que le Maroc aborde cet événement continental avec une vision globale conforme aux Hautes Orientations du Roi Mohammed VI, qui mettent en avant la dimension africaine du Royaume, tant en termes de coopération bilatérale que d’action continentale commune.

Dans le cadre du renforcement de la coordination, Lekjaa a annoncé la création d’une cellule de communication et de coordination entre le Comité d’organisation local et les missions diplomatiques africaines, dans le but de simplifier les procédures liées au déplacement et à l’hébergement des équipes, ainsi que les dispositions logistiques.

Lekjaa a réitéré que le Royaume considère cet événement comme celui de toute l’Afrique et que le Maroc est pleinement engagé à en faire un succès, conformément aux directives du Roi et aux aspirations du continent.

De leur côté, les ambassadeurs africains ont exprimé leur grande satisfaction quant à l’avancement des préparatifs, soulignant la convergence de l’action des différentes institutions et l’approche du Maroc qui offre de solides garanties pour le succès de la prochaine édition de la compétition.

Les participants ont également salué la dynamique des infrastructures sportives et la mobilisation des services de tutelle, des éléments qui confirment que le Maroc va offrir une édition exceptionnelle de la CAN qui incarne une nouvelle vision continentale dans l’organisation de grands événements.

