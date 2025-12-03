CAN 2025: la liste de l’Egypte dévoilée

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a rendu publique la liste des 28 joueurs retenus pour représenter l’Égypte à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Le technicien égyptien a opté pour un groupe alliant expérience, jeunesse et talent, afin de renforcer la compétitivité de la sélection et d’aborder la prochaine échéance continentale avec les meilleures garanties.

La liste dévoilée comprend notamment la star et capitaine des Pharaons, Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, véritable leader technique et pièce maîtresse du secteur offensif.

Cette convocation a été marquée par l’absence de Mohamed Abdelmonem, écarté pour manque de préparation physique, une perte importante pour la défense égyptienne. Par ailleurs Imam Ashour signe son retour après une période d’indisponibilité.

La sélection égyptienne compte 8 joueurs d’Al Ahly, 5 du Zamalek, 4 de Pyramids, ainsi que 6 joueurs évoluant en Europe.

La liste inclut quatre portiers, menés par l’expérimenté Mohamed El-Shennawy (Al Ahly), aux côtés de Mostafa Shobeir, Ahmed El-Shennawy et Mohamed Sobhi. El-Shennawy reste le premier choix en raison de son expérience et de son rôle clé dans l’organisation défensive.

Concernant le secteur défensif, il présente un équilibre entre solidité et variété, avec des joueurs tels que Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim et Ahmed Fattouh, appuyés par plusieurs jeunes éléments apportant dynamisme et intensité.

Le cœur du jeu égyptien repose, quant à lui, sur des profils complémentaires, dont Marwan Attia, Hamdi Fathi, Mohannad Lashin, Imam Ashour, Ahmed Mostafa « Zizo », Mahmoud Hassan “Trézéguet”, Mostafa Fathi, Omar Marmoush et Mohamed Salah.

Pour le trio offensif retenu pour la CAN, il est composé de Mostafa Mohamed, Salah Mohsen et Osama Faisal.

La sélection a entamé mardi un stage ouvert, avant un rassemblement fermé à partir du 7 décembre, en vue d’un match amical face au Nigeria, programmé le 14 décembre au Caire. L’équipe rejoindra ensuite le Maroc le 17 décembre pour peaufiner sa préparation.

Détentrice du record de sept titres continentaux, l’Égypte entamera la CAN dans le groupe B, face au Zimbabwe (22 décembre), avant d’affronter successivement l’Afrique du Sud puis l’Angola.

Voici la liste des 28 joueurs:

Gardiens :

Mohamed El-Shenawy (Al Ahly) – Ahmed El-Shenawy (Pyramids) – Mostafa Shobeir (Al Ahly) – Mohamed Sobhi (Zamalek)

Défenseurs :

Mohamed Hany (Al Ahly) – Ahmed Eid (Al Masry) – Ramy Rabia (Al Ain, EAU) – Khaled Sobhi (Al Masry) – Yasser Ibrahim (Al Ahly) – Mohamed Ismail (Zamalek) – Hossam Abdelmaguid (Zamalek) – Mohamed Hamdi (Pyramids) – Ahmed Fattouh (Zamalek)

Milieux :

Marwan Attia (Al Ahly) – Hamdy Fathy (Al Wakrah, Qatar) – Mohand Lasheen (Pyramids) – Mahmoud Saber (ZED) – Mohamed Shehata (Zamalek) – Emam Ashour (Al Ahly) – Ahmed “Zizo” Mostafa (Al Ahly) – Mahmoud Trezeguet (Al Ahly) – Ibrahim Adel (Al Jazira, EAU) – Mostafa Fathi (Pyramids) – Omar Marmoush (Manchester City) – Mohamed Salah (Liverpool)

Attaquants :

Mostafa Mohamed (Nantes) – Salah Mohsen (Al Masry) – Osama Faisal (National Bank of Egypt).

S.L.