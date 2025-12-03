Sofiane Boufal vers la Botola ? Il tranche

Le nom de Sofiane Boufal a circulé ces derniers jours du côté de plusieurs clubs marocains. Certaines rumeurs annoncent que l’international marocain pourrait rejoindre le MAS lors du mercato hivernal, précisant que le club fassi serait en discussions avancées avec le joueur.

Mais dans une déclaration accordée à un streamer français et relayée par le quotidien Al Akhbar, Sofiane Boufal a catégoriquement démenti toute négociation avec un club marocain. «Je ne suis pas contre l’idée de jouer un jour au Maroc, mais ma priorité actuelle reste mon équipe, l’Union Saint-Gilloise, en Belgique», a tranché le joueur

A noter que le nom du joueur avait également été évoqué du côté du Wydad et du Raja de Casablanca. Mais les derniers éléments confirment qu’aucune de ces pistes n’est d’actualité.

H.M.