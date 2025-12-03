OM : Benatia espère conserver Nayef Aguerd jusqu’au 15 décembre

L’Olympique de Marseille souhaite garder son défenseur central Nayef Aguerd jusqu’à la mi-décembre, pour disputer le match très attendu contre l’AS Monaco, a indiqué son directeur sportif Mehdi Benatia.

« J’ai envie de croire qu’on va pouvoir conserver nos internationaux, Aguerd et Aubameyang, jusqu’au 15 décembre », a-t-il déclaré mardi soir au média français RMC Sport, soulignant que « tous les clubs sont en train de travailler » dans ce sens.

Avant le début de la CAN-2025 à partir du 21 décembre au Maroc, l’OM aura à jouer deux matches décisifs pour la suite de la compétition, contre l’Union Saint-Gilloise le 9 décembre en Ligue des champions, puis face à Monaco le 14 décembre en Ligue 1.

Troisième en classement du championnat à deux longueurs de Lens et une du PSG, le club phocéen ambitionne de décrocher le titre de Ligue 1 et de se qualifier aux 8emes phase de la Ligue des champions.

« Finir dans le top 24 de la ligue des champions (C1), c’est quelque chose qui nous plairait », a affirmé Benatia, relevant que « la récompense serait d’être encore en C1 l’année prochaine ».

Nayef Aguerd a fait, samedi dernier, son retour à la compétition lors de la rencontre face à Toulouse FC, après un repos de trois semaines suite à une pubalgie aggravée.

Au même titre que son compatriote Achraf Hakimi, le défenseur de l’OM a manqué les deux matches amicaux des Lions de l’Atlas contre le Mozambique et l’Ouganda, respectivement les 14 et 18 novembre à Tanger, dans le cadre de leurs préparatifs pour la CAN Maroc 2025.

Pur produit de l’Académie Mohammed VI de football, l’international marocain de 29 ans (57 sélections) s’était engagé en septembre dernier avec le club phocéen pour cinq saisons, jusqu’en juin 2030.