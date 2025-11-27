Sport
Mondial féminin de futsal: le Maroc s’offre la Pologne et file en quarts
Par LeSiteinfo avec MAP
L’équipe nationale féminine de futsal s’est qualifiée pour les quarts de finale de la coupe du monde de la discipline après sa victoire, jeudi à Manille, face à son homologue polonaise par 1 but à 0, en match de la troisième journée du Groupe A.
L’unique but de la rencontre a été inscrit par Jasmine Demraoui à la 29è minute.
A cette occasion, la Marocaine Meriem Hajri a été désignée comme meilleure joueuse du match par la FIFA.
La sélection marocaine affrontera son homologue espagnole lundi pour le compte des quarts de finale.
S.L.