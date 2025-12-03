Mondial 2026: le tirage au sort réunira plusieurs stars

Par LeSiteinfo avec MAP

Le tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, prévu vendredi au Kennedy Center à Washington DC, réunira une brochette extraordinaire de stars, a annoncé la FIFA.

La cérémonie, retransmise en direct dans le monde entier, sera coanimée par la mannequin, animatrice et actrice germano-américaine Heidi Klum et l’acteur américain Kevin Hart, accompagnés de l’acteur et producteur Danny Ramirez, chargé d’interagir avec plusieurs FIFA Legends présentes dans le public.

Klum, qui avait déjà animé le tirage au sort en amont de la Coupe du Monde 2006, s’est dite « honorée » de retrouver ce rôle dans le cadre « d’un événement unique impliquant trois pays hôtes et 48 équipes ».

Ramirez, dont les origines mêlent États-Unis et Mexique, s’est pour sa part réjoui de participer à un « rêve d’enfant » alors que le Mondial sera coorganisé par ses deux pays de cœur.

La soirée promet également un programme artistique d’envergure. Le ténor italien Andrea Bocelli se produira sur scène, tout comme Robbie Williams, ambassadeur musical de la FIFA, qui interprétera un numéro spécial avec la chanteuse américaine multi-récompensée Nicole Scherzinger. Le groupe Village People clôturera l’événement avec son tube iconique Y.M.C.A.

La FIFA précise que l’identité des responsables du tirage et de leurs assistants sera annoncée ultérieurement. Le tirage sera diffusé en direct sur FIFA.com, les réseaux sociaux officiels de la Coupe du Monde et par les partenaires médias internationaux de l’organisation.

S.L.