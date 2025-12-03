La valeur de Saibari en pleine ascension sur le marché des transferts

Le Marocain Ismael Saibari a récolté les fruits de son excellente saison avec le PSV Eindhoven et l’équipe nationale, puisque sa valeur marchande a fortement augmenté pour atteindre 32 millions d’euros, selon la plateforme Transfermarkt.

La valeur de Saibari sur le marché des transferts est passée de 27 millions d’euros le 28 mai dernier, à 32 millions d’euros lors de la dernière mise à jour, effectuée hier mardi.

Le joueur progresse rapidement sur le plan technique, ce qui se reflète positivement sur sa valeur marchande, sachant que celle-ci ne dépassait pas 23 millions d’euros en décembre dernier, soit une hausse de 9 millions d’euros en une année.

Saibari a disputé 19 matchs cette saison avec le PSV Eindhoven, dont 14 en championnat néerlandais, au cours desquels il a inscrit 8 buts, ainsi que cinq rencontres en Ligue des champions, où il a marqué un doublé.