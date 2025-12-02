Le Real Betis fait le point sur la blessure de Sofyan Amrabat

Mercedes Tordesillas, la porte-parole du Real Betis, a apporté des précisions sur l’état de santé de Sofyan Amrabat, dont la participation face au FC Barcelone, samedi prochain, lors de la 15e journée de Liga, est incertaine.

Le milieu marocain a manqué l’entraînement de ce mardi avec le club andalou, en raison de la blessure contractée face au FC Utrecht en Ligue Europa.

À ce sujet, Mercedes Tordesillas a indiqué, dans une déclaration accordée à Le Site Info Sport, que le retour d’Amrabat dépendra de l’évolution de sa blessure. Elle a souligné qu’aucune décision définitive n’a été prise concernant sa présence face au Barça, et que le staff technique évalue son état chaque jour.

De son côté, le journal espagnol Mundo Deportivo révèle que l’entraîneur Manuel Pellegrini reste très clair en assurant qu’il ne compte prendre aucun risque avec un joueur qui ne serait pas totalement prêt pour affronter Barcelone.

H.A.