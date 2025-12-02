Coupe Arabe: Tarik Sektioui s’exprime après la victoire face aux Comores

Le sélectionneur de l’équipe nationale A’ de football, Tarik Sektioui a affirmé, mardi à Al Rayyan (Qatar), que la sélection nationale a atteint son objectif principal en remportant son premier match de la Coupe arabe face aux Comores, malgré la difficulté de la tâche.

Sektioui a expliqué en conférence de presse d’après match, remporté 3 à 1 face aux Comores pour le compte de la première journée du groupe B, que « gagner le premier match dans de tels tournois est d’une grande importance, d’autant plus que la compétition connaît la participation d’équipes qui se sont beaucoup développées récemment».

Il a ajouté que les joueurs de l’équipe nationale étaient à la hauteur du défi et avaient fait preuve de maturité tactique et d’une condition physique exceptionnelle, en particulier en seconde période, soulignant que la force de l’équipe des Comores était manifeste sur les ailes.

Concernant la baisse du régime de l’équipe nationale en seconde période, il a noté que « c’était intentionnel afin d’exploiter les espaces laissés par l’équipe des Comores », ajoutant que le plan consistait d’attirer l’adversaire et de s’appuyer sur des contre-attaques et des transitions rapides.

Il a poursuivi que les joueurs vont tourner la page de la victoire contre les Comores et se concentrer sur le prochain match contre le Sultanat d’Oman, précisant que les forces et les faiblesses de l’équipe omanaise seront analysées afin de bien se préparer à ce match.

Pour sa part, Karim El Berkaoui, désigné meilleur joueur du match, a déclaré que le plus important était d’obtenir les trois points de la victoire, ajoutant que le titre de meilleur joueur était l’aboutissement des efforts de toute l’équipe.

Il a fait remarquer que les joueurs ont entamé le match avec une grande concentration afin de prendre l’avantage dès le début de la première mi-temps, malgré les difficultés rencontrées par certains joueurs, soulignant que les éléments nationaux sont pleinement disposés à honorer les couleurs nationales.

De son côté, le sélectionneur des Comores, Ahmed Jambay a insisté sur la nécessité d’éviter les erreurs face à des équipes fortes comme le Maroc, expliquant que les erreurs commises contre l’équipe nationale marocaine « coûtent cher ».

Il a relevé qu’en prévision du match contre l’Arabie saoudite pour le compte de la 2e journée, il est important d’éviter les erreurs commises lors du match face au Maroc, estimant que « la performance des joueurs n’a pas été au bon niveau ».

S.L.