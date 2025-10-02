Ligue des champions : Saibari sauve le PSV à Leverkusen (1-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Bayer Leverkusen et le PSV Eindhoven se sont neutralisés 1-1 mercredi soir en Ligue des champions, un résultat marqué par l’égalisation du Lion de l’Atlas Ismaïl Saibari, désigné homme du match par l’UEFA.

Déjà très remuant au milieu offensif, Saibari a été le grand artisan du nul néerlandais. Après l’ouverture du score de Leverkusen à la 65e minute par le jeune Camerounais Christian Kofane, l’international marocain a sonné la révolte. D’une frappe enroulée imparable à la 73e, il a remis le PSV sur les rails, concluant une belle combinaison avec Guus Til.

Le PSV a ensuite poussé sans trouver la faille, tandis que Leverkusen a manqué l’occasion de s’imposer en fin de rencontre.

Le club néerlandais reste toutefois à la recherche d’un premier succès dans cette phase de groupes de la Ligue des champions.