En forme, Ismael Saibari signe un doublé face à Sittard

Par LeSiteinfo avec MAP

De plus en plus décisif avec le PSV Eindhoven, le Lion de l’Atlas Ismael Saibari a inscrit un doublé vendredi soir face à Sittard, confirmant son excellent état de forme après un triplé lors du match au sommet de la 10e journée de l’Eredivisie contre Feyenoord.

L’international marocain a ouvert le score dès la 17e minute d’une tête dans la lucarne droite, avant de doubler la mise peu avant la pause, offrant au PSV un avantage confortable à 3-0.

Ses coéquipiers ont ensuite alourdi le score, tandis que Sittard n’a réussi qu’à réduire l’écart à deux reprises, pour un score final de 5-2.

Auteur de cinq buts lors de ses deux dernières rencontres, Saibari s’affirme comme un leader offensif du PSV et un atout de poids pour le Maroc, enchaînant performances décisives et influence sur le jeu.

Avec cette victoire, le PSV conserve le fauteuil de leader du championnat des Pays-Bas avec 28 points à trois longueurs de Fayenoord.