En chiffres : le début de saison exceptionnel de Ismail Saibari

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Ismaïl Saibari poursuit sa brillante série avec son club néerlandais le PSV Eindhoven, en signant un triplé face au Feyenoord Rotterdam dimanche dernier, à l’occasion de la 10e journée du championnat des Pays-Bas.

Saibari a ainsi conduit son équipe à une victoire précieuse (3-2) lors du choc au sommet de l’Eredivisie, confirmant une nouvelle fois son influence majeure au sein du PSV, tant en championnat qu’en compétitions européennes, où il s’est illustré au cours des neuf dernières rencontres.

Le milieu offensif marocain avait déjà marqué contre l’Ajax Amsterdam le 21 septembre dernier, lors d’un match nul (2-2), avant de récidiver face à Excelsior en championnat, puis contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions.

Trois jours plus tard, il a de nouveau trouvé le chemin des filets face à Zwolle, lors d’un succès 4-0 du PSV, puis a délivré une passe décisive contre Go Ahead Eagles, avant de marquer face à Naples en Ligue des champions et de briller avec son triplé contre Feyenoord.

Avec 7 buts et une passe décisive en neuf matchs, Ismaïl Saibari confirme son excellent début de saison, aussi bien avec le PSV Eindhoven qu’avec la sélection nationale marocaine.