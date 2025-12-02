La blessure de Hamza El Hannouri inquiète les supporters du Wydad

Hamza El Hannouri, le buteur du Wydad de Casablanca, a dû se déplacer à l’aide de béquilles après la blessure contractée avec la sélection nationale, engagée dans la Coupe arabe au Qatar.

L’attaquant est en effet apparu avec une protection médicale à la jambe et s’appuyant sur deux béquilles pour rejoindre le banc de touche de l’équipe nationale, avant la rencontre face aux Comores, comptant pour la première journée de la compétition, et remportée par les Lions de l’Atlas (3-1).

Cette image a suscité l’inquiétude des supporters du Wydad, qui s’interrogent sur la nature de la blessure de leur attaquant et sur sa gravité, d’autant qu’il fait partie des éléments qui se sont rapidement imposés au sein du club cette saison.

El Hannouri s’est blessé lors de la préparation précédant le match face aux Comores. Il vient ainsi s’ajouter à la liste des absents, dont l’attaquant Achraf Bencharki, forfait après la blessure contractée avec Al Ahly face à l’AS FAR en Ligue des champions.

