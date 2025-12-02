Ismaïl Baouf sur les tablettes de plusieurs clubs européens

Ismaïl Baouf, révélation de la sélection U20 lors de la Coupe du monde au Chili, continue d’attirer l’attention des clubs européens.

Selon le site Africa Foot, le joueur de Cambuur suscite l’intérêt de nouvelles formations, après avoir déjà tapé dans l’œil du Borussia Dortmund, de l’Ajax Amsterdam ou encore du Feyenoord Rotterdam.

La même source indique que le Club Bruges et Lille ont rejoint la liste des prétendants, désireux de s’attacher les services du jeune défenseur dès le prochain mercato hivernal. Les deux clubs suivent de très près ses performances avec Cambuur, précise Africa Foot, et pourraient formuler des offres dès l’ouverture du marché hivernal.

H.M.