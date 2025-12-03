VIDEO. le FC Barcelone s’impose face à l’Atlético Madrid (3-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

Mené 1-0 sur sa pelouse, le FC Barcelone a renversé l’Atlético Madrid mardi (3-1) en match avancé de la 19e journée de Liga, signant un succès clé dans la course au titre.

Surpris par l’international espagnol Álex Baena à la 19e minute (1-0), le Barça (1er, 37 pts) a rapidement réagi. Raphinha a remis les siens dans le sens de la marche (26e, 1-1), avant que Dani Olmo ne donne l’avantage aux Catalans après l’heure de jeu (65e, 2-1).

Au bout du temps additionnel, Ferran Torres a scellé la victoire (90e+6, 3-1), permettant aux Blaugrana de compter provisoirement quatre points d’avance sur le Real Madrid (2e, 33 pts), attendu mercredi à Bilbao (8e, 20 pts).

L’Atlético (4e, 31 pts), qui pouvait prendre la tête en cas de victoire, voit sa série de sept succès consécutifs toutes compétitions confondues s’interrompre et accuse désormais six longueurs de retard sur le leader.