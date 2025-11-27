CAN 2025: voici les cinq arbitres marocains retenus

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé, jeudi, la liste des arbitres retenus pour arbitrer les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc 2025), qui comprend cinq arbitres marocains.

Au total, 73 officiels hautement expérimentés ont été sélectionnés, pour cette édition de la plus prestigieuse compétition footballistique du continent, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, dont 28 arbitres centraux, 31 arbitres assistants et 14 officiels dédiés à l’assistance vidéo (VAR), précise la CAF sur son site officiel.

Ainsi, la liste dévoilée par la CAF inclut les arbitres marocains Jalal Jayed et Mustapha Kech Chaf (arbitres centraux), Zakaria Brinsi et Mostafa Akarkad (arbitres assistants), ainsi que Hamza El Fariq (arbitre VAR).

Issus de toutes les régions du continent, ces arbitres comptent parmi les plus aguerris d’Afrique, ayant déjà officié lors de plusieurs grandes compétitions de la CAF ces dernières années., ajoute l’instance africaine, notant que l’ensemble des officiels nommés arriveront au Maroc le 15 décembre 2025 pour suivre un stage préparatoire intensif avant le début du tournoi.

Ce programme, dirigé par le Département des arbitres de la CAF, comprendra des évaluations physiques, techniques et théoriques destinées à garantir une performance optimale tout au long de la compétition.

Cette sélection rigoureuse d’officiels chevronnés illustre l’engagement constant de la CAF en faveur de l’excellence arbitrale, de l’intégrité des compétitions et de l’amélioration continue des standards techniques dans le football africain.

S.L.