OM: Nayef Aguerd est de retour !

L’international marocain Nayef Aguerd, pilier de la défense de l’Olympique de Marseille, sera de retour à la compétition face à Toulouse FC samedi en Ligue 1, a annoncé l’entraineur de l’OM Roberto de Zerbi.

« Aguerd devrait faire son retour dans le groupe. C’est déjà une bonne nouvelle de le retrouver », s’est réjoui le coach italien lors d’une conférence de presse vendredi à la veille du match programmé en 14e journée.

Il a estimé que la récupération du défenseur central, après une absence de trois semaines suite à une pubalgie, « est une bonne nouvelle pour l’équipe ».

Sorti sur blessure lors du match contre Brest (3-0) le 8 novembre, Nayef Aguerd a manqué les deux matches amicaux des Lions de l’Atlas face au Mozambique et à l’Ouganda, respectivement les 14 et 18 novembre à Tanger, dans le cadre de leurs préparatifs pour la CAN Maroc-2025

Pur produit de l’Académie Mohammed VI de football, l’international marocain de 29 ans (57 sélections) s’était engagé en septembre dernier avec le club phocéen pour cinq saisons, jusqu’en juin 2030.

