Barça: De Jong et Araujo absents face à l’Atlético

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain néerlandais du FC Barcelone, Frenkie de Jong, malade, et le défenseur uruguayen Ronald Araujo, seront indisponibles mardi soir pour le choc au sommet de la Liga face à l’Atlético Madrid, a annoncé le club catalan.

Le Barça, champion d’Espagne en titre et actuel leader du championnat, a précisé dans un communiqué que De Jong, absent de la liste retenue par l’entraîneur Hansi Flick, était forfait en raison d’un épisode fébrile.

En difficulté depuis plusieurs mois, Araujo ne figure pas non plus dans le groupe convoqué par l’entraineur. Interrogé sur l’absence de son vice-capitaine à l’entraînement, Hansi Flick a indiqué qu’il n’était « pas prêt à jouer », évoquant « une situation personnelle ».

Le défenseur central était déjà forfait ce week-end lors de la victoire face à Alavés (3-1), quatre jours après une soirée cauchemardesque à Chelsea (3-0) en Ligue des champions, marquée par son expulsion précoce après un carton rouge évitable.

Le Barça (1er, 34 points), qui devrait pouvoir compter sur le retour comme titulaire de Pedri mardi soir au Camp Nou (21h), possède trois points d’avance sur l’Atlético Madrid (4e, 31 points) avant ce duel.

S.L.