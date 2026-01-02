CAN 2025 : Sofyan Amrabat de retour face à la Tanzanie ?

Le staff médical de la sélection nationale redouble d’efforts pour préparer Sofyane Amrabat en vue de la rencontre de dimanche face à la Tanzanie, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Amrabat souffre d’un gonflement au niveau de la cheville, suite à une ancienne blessure contractée avec son club, le Real Betis, après un choc violent avec son coéquipier Isco Alarcón.

Le milieu de terrain avait été absent lors du dernier match contre la Zambie et a été remplacé par Neïl El Aynaoui. Il avait ressenti des douleurs à la cheville lors du match contre le Mali, qui s’était soldé par un nul (1-1).

A noter que les performances d’Amrabat lors des rencontres contre les Comores et le Mali n’avaient pas fait l’unanimité parmi les supporters.

